Polizei Köln

POL-K: 221116-2-K Fahrradfahrer stoßen frontal zusammen - Blutproben

Köln (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in der Nacht auf Mittwoch (16. November) in Köln-Bilderstöckchen sind zwei Fahrradfahrer (44, 52) auf der Ludwigsburger Straße gegen 1.45 Uhr frontal zusammengestoßen. Nach ersten Erkenntnissen war der 52-Jährige im Gegenverkehr unterwegs. Er erlitt durch den Sturz schwere Verletzungen. Beide Männer sollen jeweils mit über einem Promille unterwegs gewesen sein. Die Polizisten ordneten Blutproben an. (ph/kk)

