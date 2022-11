Polizei Köln

POL-K: 221115-1-K Homejacking-Fall: Einbrecher flüchten in grauem Audi S8 Plus - Zeugenaufruf

Köln (ots)

Nach einem erneuten Homejacking-Fall in der Nacht von Sonntag auf Montag (13. auf 14. November) im Stadtteil Junkersdorf sucht die Kriminalpolizei dringend Zeugen, die Angaben zu mutmaßlichen Tatverdächtigen machen und/oder Hinweise zum Verbleib des entwendeten Audi S8 Plus geben können. Nach ersten Erkenntnissen sollen ein oder mehrere Unbekannte die Eingangstür eines Einfamilienhauses auf der Tannenstraße gewaltsam geöffnet, das Haus betreten und die Autoschlüssel sowie eine hochwertige Uhr gestohlen haben. Anschließend waren die Einbrecher in das gegen 20.15 Uhr vor dem Haus abgestellte Fahrzeug gestiegen und in unbekannte Richtung geflüchtet sein. Der Eigentümer hatte gegen 7.15 Uhr den Einbruch bemerkt und die Polizei alarmiert.

Zeugen werden gebeten sich beim Kriminalkommissariat 74 unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (ph/al)

