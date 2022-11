POL-K: 221114-3-K Porsche aus Tiefgarage am Rudolfplatz gestohlen und Schranke durchbrochen - Zeugensuche

Köln (ots) - Dank des beherzten Einschreitens zweier Mitarbeiter (32, 52) der Deutschen Bahn haben Polizisten in Köln-Bilderstöckchen am späten Samstagnachmittag (12. November) zwei mutmaßliche Diebe (28, 35) gestellt. Nach bisherigen Ermittlungen soll ein Trio gegen 17.30 Uhr auf dem Gelände der Deutschen Bahn an der Longericher Straße einen Hochdruckreiniger und eine Wasserpumpe entwendet und in einem Opel ...

