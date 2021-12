Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Besigheim: Unfall auf der K1619

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstagabend war ein 19-jähriger mit seinem Honda auf der Kreisstraße (K1619) von Kleiningersheim nach Besigheim unterwegs. Der Fahrer verlor vermutlich auf Grund von nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dies hatte zur Folge, dass das Fahrzeug nach links von der Fahrbahn abkam und sich überschlug. Der Fahrer wurde schwer verletzt und durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Da beide Airbags ausgelöst wurden und nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich ein Beifahrer zum Unfallzeitpunkt im Fahrzeug befand, wurde die Unfallörtlichkeit durch den Polizeihubschrauber mit Wärmebildkameras abgesucht, verlief jedoch negativ.

Beim Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von 7.500 EUR. Am Einsatz beteiligt waren außerdem fünf Fahrzeuge und 22 Wehrleute der Feuerwehr Besigheim.

