Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Einfamilienhaus- Unbekannte schlagen Scheibe ein

Herford (ots)

(sls) Eine böse Überraschung erlebten die Bewohner eines Einfamilienhauses im Öfkendiek am Samstagabend (11.2.) in Herford. Als sie gegen 20.30 Uhr die Haustür öffneten, bemerkten sie sofort, dass in das Haus eingebrochen wurde. Im Inneren wurden sämtliche Räume durchsucht und Schränke und Schubladen geöffnet. Aus einem der Zimmer wurde eine Goldkette entwendet. Ob weiteres Diebesgut mitgenommen wurde, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen. Die erste Auswertung der Spurenlage ergab, dass der oder die Einbrecher im rückwärtigen Bereich zunächst versuchten, die Terrassentür aufzuhebeln. Nach dem dieses augenscheinlich misslang, wurde die Scheibe der Tür eingeschlagen. Dadurch gelangte man in das Haus und durchsuchte alle Räumlichkeiten. Anschließend flüchteten die Täter durch die geöffnete Terrassentür in unbekannte Richtung. Wir bitten Zeugen, die in den vergangenen Tagen verdächtige Personen oder auch Fahrzeuge im Bereich des Tatortes gesehen haben, sich mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. Sie erreichen die Polizei unter der Telefonnummer 05221-8880.

