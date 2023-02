Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unfall nach Genuss von Betäubungsmitteln- Zusammenstoß mit geparkten Fahrzeugen

Bünde (ots)

(sls) Am späten Freitagabend wurden Polizeibeamte zu einem Verkehrsunfall auf der Doberstraße in Bünde gerufen. Bei Eintreffen stellten die Beamten einen völlig beschädigten roten Ford Ka, sowie zwei beschädigte geparkte Fahrzeug am Fahrbahnrand fest. Nach Aussagen des 20-jährigen Ford Ka Fahrer und weiteren Zeugen befuhr der Bünder gegen 21.45 Uhr die Dobergstraße in Richtung Fahrenkampstraße. In Höhe der Einmündung des Snatweg kam er aus bislang ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte zunächst einen grünen VW Lupo. Nach dem Zusammenstoß fuhr der 20-Jährige noch weiter und stieß mit einem weißen geparkten BMW auf der linken Fahrbahnseite zusammen. Hierbei wurde der Fahrer, sowie der 21-jährige Beifahrer im Kopf und Oberkörperbereich schwer verletzt. Sie wurden mit dem Rettungswagen in ein Herforder Krankenhaus verbracht. Es besteht der Verdacht, dass als Unfallursache die Einnahme von Betäubungsmitteln benannt werden kann, da ein durchgeführter Test entsprechend positiv verlief. Dem Bünder wurden im Krankenhaus entsprechende Blutproben entnommen und der Führerschein vorläufig sichergestellt. Ihn erwarten jetzt entsprechende Verkehrsanzeigen.

