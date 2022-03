Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Zigarettenautomat aufgebrochen

Engelskirchen (ots)

Einen Zigarettenautomaten haben Unbekannte am Holzer Weg in Engelskirchen-Grünscheid aufgebrochen. Entdeckt hatte den Aufbruch ein Anwohner, der am Sonntagnachmittag (6. März) die Polizei verständigte. Unbekannte hatten das Blech des Automaten an der Front aufgeschnitten, sodass sie an den Geldsammelbehälter kamen, den sie als Beute mitnahmen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell