Polizei Gütersloh

POL-GT: Unbekannter Pkw-Fahrer kollidiert mit Pedelecfahrerin - Unfallzeugen gesucht

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Am Montagvormittag (02.01., 10.00 Uhr) ereignete sich im Einmündungsbereich Carl-Miele-Straße/ Holzstraße ein Verkehrsunfall, bei dem eine 65-jährige Pedelecfahrerin von einem bislang unbekannten Pkw-Fahrer verletzt wurde. Den Erkenntnissen nach befuhr die Gütersloherin mit ihrem Fahrrad den Geh- und Radweg der Carl-Miele-Straße in Richtung Annenstraße. Die Pedelecfahrerin beabsichtigte in der Folge die Einmündung Holzstraße zu queren. Zeitgleich befuhr ein bislang unbekannter Fahrer eines Pkw die Carl-Miele-Straße in gleiche Fahrtrichtung und beabsichtigte nach rechts in die Holzstraße abzubiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit der Radfahrerin die zu Sturz kam. Der Pkw-Fahrer setzte seine Fahrt unverändert fort, ohne sich um die Gestürzte zu kümmern.

Die 65-Jährige wurde durch den anschließend verständigten Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in ein Gütersloher Krankenhaus transportiert.

Die Polizei Gütersloh sucht Unfallzeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Unfall machen? Wer kann Hinweise auf den unbekannten Fahrer des nicht näher beschriebenen Pkw geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell