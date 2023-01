POL-GT: Eingeschlagene Scheibe an der Berliner Straße

Gütersloh (ots) - Verl (FK) - Bislang unbekannte Täter haben zwischen Sonntagmorgen (01.01., 03.00 Uhr) und Sonntagmittag (01.01., 13.30 Uhr) Alkoholika und Lebensmittel aus einer Lokalität am Buntenweg gestohlen. Die Einbrecher gingen gewaltsam ein Fenster an und stiegen anschließend in das Haus ein. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Hinweise und Angaben zu dem Einbruch machen? In dem Haus hat am Silvesterabend eine Party stattgefunden. Im Nachgang muss es ...

mehr