Polizei Gütersloh

POL-GT: Zigarettenautomat an der Elisabethstraße gesprengt

Gütersloh (ots)

Harsewinkel (MK) - In der Montagnacht (03.01., 02.30 Uhr) sprengten bislang unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten an der Kreuzung Elisabethstraße/ Weimarer Straße. Entwendet wurden bisherigen Erkenntnissen zufolge diverse Schachteln Zigaretten. Zudem konnten zwei dunkel gekleidete Personen beobachtet werden, die nach Tatbegehung zu Fuß in Richtung Berliner Ring flüchteten. Einer der augenscheinlich jugendlichen Täter trug dunkle Schuhe mit einem weißen Nike-Emblem.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Vorfall machen? Wer hat verdächtige Personen rund um den Tatzeitraum beobachtet? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

