Polizei Gütersloh

POL-GT: Kollision zwischen Krad- und Pkw-Fahrer auf der Haller Straße

Gütersloh (ots)

Steinhagen (MK) - Polizei und Rettungsdienst wurden am Sonntagnachmittag (01.01., 15.40 Uhr) über einen Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Haller Straße/ Schuhkamp informiert. Den Erkenntnissen nach befuhr ein 58-jähriger Steinhagener mit einem VW die Haller Straße in Richtung Bielefeld und beabsichtigte nach rechts in die Straße Schuhkamp abzubiegen. Zeitgleich befuhr ein 59-jähriger Mann aus Halle mit einem Motorrad die Haller Straße in gleiche Richtung. Bei dem Abbiegeversuch des VW-Fahrers kam es zur Kollision, bei welcher der Kradfahrer stürzte und verletzt wurde.

Der 59-Jährige wurde durch den verständigten Rettungsdienst zur stationären Aufnahme in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die 55-jährige Beifahrerin des VW-Fahrers wurde leicht verletzt, benötigte aber zunächst keine ärztliche Behandlung. Der 58-jährige VW-Fahrer blieb unverletzt.

Die Schadenshöhe wurde auf rund 4000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell