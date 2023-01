Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrsunfall in Langenberg - Vier Verletzte

Gütersloh (ots)

Langenberg (MK) - Am späten Freitagabend (30.12., 23.50 Uhr) ereignete sich im Kreuzungsbereich Wiedenbrücker Straße/ Rietberger Straße ein Verkehrsunfall beim Abbiegen, bei welchem vier Personen verletzt wurden. Zuvor befuhr ein 24-jähriger Mann aus Münster mit einem Mercedes die Wiedenbrücker Straße/ B 55 in Richtung Rheda-Wiedenbrück und beabsichtigte nach links in die Rietberger Straße in Richtung Langenberg abzubiegen. Zeitgleich befuhr ein 67-jähriger Lkw-Fahrer aus Rietberg die B 55 in entgegengesetzte Richtung. Bei dem Abbiegeversuch des Mercedes-Fahrers kam es in der Folge zur Kollision.

Der 24-jährige Mercedes-Fahrer verletzte sich leicht. Die weiteren drei Mitinsassen wurden ebenfalls verletzt. Während eine 24-jährige Langenbergerin ebenfalls leicht verletzt wurde, kamen ein 23-jähriger Langenberger und eine 23-Jährige aus Mönchengladbach zur weiteren stationären Behandlung in umliegende Krankenhäuser. Der 67-jährige Fahrer der Sattelzugmaschine blieb unverletzt.

Durch den Aufprall wurde der Mercedes des 24-Jährigen erheblich beschädigt. Ein Abschleppunternehmen übernahm den Abtransport. Der geschätzte Sachschaden liegt bei rund 20 000 Euro.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell