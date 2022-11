POL-KA: (KA) Waghäusel - Einbruch in Tennisheim

Karlsruhe (ots) - Am Samstag, im Zeitraum zwischen 01:00 Uhr und 16:15 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in eine Pizzeria in der Karlsruher Südstadt ein. Die Eindringlinge hebelten die Eingangstür in der Schützenstraße auf und hinterließen in den Räumlichkeiten eine Spur der Verwüstung. Offenbar wurden während des Einbruchs mehrere Küchenutensilien benutzt, um Pizza herzustellen und zu backen. Der Spurenlage ...

