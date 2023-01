Polizei Gütersloh

POL-GT: 51-Jähriger nach Auseinandersetzung verstorben

Zweite gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und der Kreispolizeibehörde Gütersloh

Steinhagen (MK) - In der Nacht des 18.12. (Sonntag) kam es auf einem Parkplatz an der Kaistraße zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung mehrerer beteiligter Männer (siehe Pressebericht https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/5398431). Ein 51-jähriger Mann aus Halle erlitt dabei lebensbedrohliche Kopfverletzungen und wurde in ein Bielefelder Klinikum transportiert. Ein 46-jähriger Tatverdächtiger aus Halle konnte noch am Tatort vorläufig festgenommen werden. Ein Richter des Amtsgerichts Bielefeld erließ am Folgetag einen Untersuchungshaftbefehl gegen den Mann.

Der 51-Jährige erlag nun am Sonntag (01.01.) im Klinikum seinen Verletzungen. Die Obduktion des Leichnams am Dienstag (03.01.) bestätigte, dass der Getötete in Folge eines Schädel-Hirn-Traumas verstorben ist.

Die weiteren Ermittlungen in dem Tötungsdelikt durch die Kriminalpolizei Gütersloh gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Bielefeld dauern derweil an.

