Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Alkohol und Drogen im Straßenverkehr

Bild-Infos

Download

Beindersheim/Maxdorf/Frankenthal (ots)

Zunächst wurde am frühen Abend des 10.09., in Beindersheim ein Motorroller einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte festgestellt werden, dass der Fahrzeugführer Anzeichen für Betäubungsmittelkonsum aufweist. Ein durchgeführter Urintest erhärtete schließlich den Verdacht. Dem Fahrer, welcher zudem nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis verfügt, wurde folglich eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Trunkenheitsfahrt und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Unter Alkoholeinfluss stehend, stürzte dann gegen 23:30 Uhr der Fahrer eines motorisierten Krankenfahrstuhls in Maxdorf. Dieser hatte zuvor, in einer Kurve, mit seinem Gefährt das Gleichgewicht verloren und war in Folge dessen gestürzt. Der Fahrer, welcher 1,28 Promille Alkohol in der Atemluft aufwies, blieb bei dem Sturz glücklicherweise unverletzt, muss nunmehr allerdings erstmal auf seinen Führerschein verzichten. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Einen Schritt schneller waren die Kollegen, als sie in der Frankenthaler Innenstadt gegen 03:30 Uhr auf zwei Jugendliche aufmerksam wurden, die zuvor versucht hatten sich an Mobiliar einer Gaststätte zu bedienen. Da beide offenbar vorhatten, ihren Heimweg nach Heßheim, trotz der 2 und 1,5 Promille mit dem Fahrrad zu bestreiten, wurden die Fahrräder vor Ort abgeschlossen und die Schlüssel sichergestellt.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell