POL-PDLU: Einbruchserie in Kleingartenanlage

Speyer (ots) - Unbekannte Täter hebelten in der Nacht vom Freitag, 09.09., auf Samstag, 10.09.22, an einem Seniorenwohnheim in Speyer, Schützenstraße, ein Fenster auf und versuchten, in die Verwaltungsbüros zu gelangen. Dies ist nach ersten Erkenntnissen nicht gelungen, so dass lediglich der Sachschaden an Fenster und verschiedenen Türen zu verzeichnen ist - Schadenshöhe ca. 2500 Euro Rückfragen bitte an: ...

