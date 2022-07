Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Sachbeschädigung an ehemaligem Fabrikgebäude

Rinteln-Exten (ots)

(me) In der Zeit von Freitag, 29.07.2022 - 01:00 Uhr, bis Samstag, 30.07.2022 - 04:00 Uhr, werfen bisher unbekannte Täter mittels eines unbekannten Gegenstandes eine Scheibe in der ehemaligen Grußkarten-Fabrik in der Behrenstraße in Rinteln ein. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Rinteln unter 05751/9545-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell