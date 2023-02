Polizei Essen

POL-E: Essen: Zwei Unbekannte schlagen und treten auf 61-Jährigen ein - Fotofahndung

Essen (ots)

45127 E.-Westviertel: Am 13. November vergangenen Jahres kam es in einer Straßenbahn zu verbalen Streitigkeiten zwischen einem 61-Jährigen Mann und zwei bislang unbekannten Tatverdächtigen. Nachdem er zusammen mit seiner Frau ausgestiegen war, wurde er von den beiden jungen Männern verfolgt. An der Kreuzung Altendorfer Straße / Hans-Böckler-Straße schlugen sie ihm unvermittelt mit der Faust auf den Hinterkopf. Als der 61-Jährige auf dem Boden lag, traten sie ihm mehrfach gegen den Kopf. Daraufhin flüchteten die beiden Männer zu Fuß in eine unbekannte Richtung.

Die Unbekannten wurden von einer Videoüberwachung gefilmt. Mit Bildern sucht das Kriminalkommissariat 34 nach den Tatverdächtigen.

Die Fotos können Sie unter folgendem Link zum Download abrufen:

https://polizei.nrw/fahndung/97492

Zeugen, die Hinweise auf die Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 bei der Polizei Essen zu melden. /RB

