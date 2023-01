Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: 73-jähriger Fußgänger bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Essen (ots)

45468 Mh.-Altstadt I: Ein 73-jähriger Mülheimer wurde am Montag, 30. Januar, bei einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung Kaiserstraße/Adolfstraße lebensgefährlich verletzt. Gegen 17.30 Uhr wollte der Senior zu Fuß die Kreuzung überqueren, als er von einer 82-jährigen Polo-Fahrerin erfasst wurde, die gerade von der Adolfstraße auf die Kaiserstraße abbog. Der 73-Jährige wurde von alarmierten Rettungskräften und einem Notarzt medizinisch versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Dort konnte Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Essen sicherte umfassend die Unfallspuren. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an. Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 beim zuständigen Verkehrskommissariat 3 zu melden. /bw

