Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eislingen - Anhänger macht sich selbstständig

Am Dienstag prallte ein Anhänger gegen das Tor des Polizeireviers Eislingen.

Ulm (ots)

Gegen 14.45 Uhr fuhr der 69-Jährige mit seinem Opel in der Umgelterstraße. Er überquerte die Ulmer Straße und wollte in der Beundstraße weiterfahren. Beim Überqueren löste sich der Anhänger von seinem Auto und machte sich selbstständig. Am Zufahrtstor vom Polizeirevier Eislingen blieb der Anhänger hängen. Die Deichsel hatte sich im Tor verhakt. Der Hänger konnte durch die Bediensteten des Polizeireviers schnell beiseite gebracht werden und das Tor in Gang gesetzt werden. Den Schaden an dem Hänger schätzt die Polizei auf etwa 500 Euro. Die Schadenshöhe am Tor ist noch nicht bezifferbar.

+++++++ 2263614(TH)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell