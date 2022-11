Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Raub misslingt

Am Dienstag soll ein 29-Jähriger in Ulm versucht haben, ein Handy zu rauben.

Ulm (ots)

Kurz nach 23.15 Uhr befand sich eine 17-Jährige am Bahnhof in der Friedrich-Ebert-Straße. Dort wurde sie von dem 29-Jährigen angegangen. Der versuchte wohl an ihr Mobiltelefon zu gelangen. Die 17-Jährige flüchtete in eine vor Ort befindliche Straßenbahn. Der 29-Jährige folgte ihr und bedrängte sie weiter. Zeugen hatten mittlerweile den Notruf gewählt und der Mann konnte am Ehinger Tor vorläufig festgenommen werden. Er war offensichtlich betrunken und kam auf ein Polizeirevier. Bei seiner Festnahme und auf dem Polizeirevier attackierte und beleidigte er die eingesetzten Polizisten. Aufgrund seines aggressiven Verhaltens und seiner Alkoholisierung musste der 29-Jährige die Nacht in polizeilichem Gewahrsam verbringen. Am Mittwoch Morgen wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt. Er muss sich nun wegen eines versuchten Raubes und tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte verantworten.

+++++++ 2265782(TH)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

