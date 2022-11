Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Unfall beim Abbiegen

Am Dienstag erlitt eine 21-Jährige bei Heidenheim leichte Verletzungen.

Gegen 16.30 Uhr fuhr ein 43-Jähriger von Zang in Richtung Heidenheim. An einer Kreuzung bog er mit einem Seat nach links in die Mittelrainstraße ab. Dabei übersah er wohl einen VW der ihm entgegenkam. Dessen 21-jährige Fahrerin hatte Vorrang. Die Autos stießen zusammen. Durch den Aufprall erlitt die Frau leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie in eine Klinik. Abschlepper bargen die beiden Fahrzeuge. Die Polizei Heidenheim (07321/3220) nahm die Ermittlungen auf und versucht herauszufinden, warum es zum Unfall kam. Sie schätzt den Schaden am Seat auf 15.000 Euro, am VW auf 10.000 Euro.

Hinweis der Polizei:

In Baden-Württemberg zählen die Unfallursachen Vorfahrt und Vorrang in den letzten Jahren regelmäßig zu den Hauptursachen von Verkehrsunfällen. Die Ursachen für diese Unfälle sind vielfältig. Oft könnten sie jedoch vermieden werden. Seien Sie konzentriert im Straßenverkehr und lassen Sie sich nicht ablenken. Im Zweifel: Fuß vom Gas und warten.

