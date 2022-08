Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einführung des Bargeldlosen Zahlungsverkehrs in der LPI Saalfeld ab dem 01.09.2022

Landkreise Saalfeld-Rudolstadt, Saale-Orla und Sonneberg (ots)

Ab dem 01.09.2022 wird schließlich auch in der LPI Saalfeld der Bargeldlose Zahlungsverkehr eingeführt. Im Zuge der Digitalisierung ist diese Bezahlmöglichkeit bereits in weiten Teilen Thüringens polizeilicherseits etabliert, und zukünftig wird auch in den drei Landkreisen der Saalfelder Zuständigkeit das sogenannte Telecash-Gerät zum Einsatz kommen. Grundsätzlich werden sämtliche Verwarn- und Bußgelder, Beträge für andere Rechtsverstöße, überfällige Geldstrafen oder z.B. auch Bescheinigungen für Wildunfälle nun bargeldlos abgewickelt (es wurde bereits seit dem Frühjahr diesbezüglich thüringenweit durch verschiedenen Medien berichtet). Die Bezahlung kann dann per Ec-Karte, mit den gängigen Kreditkarten sowie über Smartphone-Bezahlsysteme erfolgen.

