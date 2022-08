LPI-SLF: Eigentümer eines E-Bikes gesucht

Saalburg-Ebersdorf (ots) - Noch vor offiziellem Beginn des diesjährigen SMS-Festivals am Saalburg-Beach überschattete ein tragisches Ereignis die Veranstaltung (es wurde bereits polizeilich berichtet): Am Mittwoch, dem 10.08.2022, wurde ein junger Mann nach der Explosion einer Gaskartusche auf einem der Campingplätze mit schweren Brandverletzungen in eine ...

mehr