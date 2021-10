Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Unfall

Soest (ots)

Zu einem Unfall ist es gegen 17:35 Uhr am Mittwoch an der Straße "Vor dem Walburgertor" gekommen. Eine 78-jährige Frau fuhr mit ihrem Fahrrad in Richtung Werkstraße. Dort beabsichtigte sie nach links in Richtung Walburger Tor abzubiegen. Verkehrsbedingt musste sie bremsen. Im Verlauf des Bremsvorgangs stürzte sie. Mit einem Rettungswagen wurde die Radfahrerin schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. (wo)

