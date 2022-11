Ulm (ots) - Kurz nach 23.15 Uhr befand sich eine 17-Jährige am Bahnhof in der Friedrich-Ebert-Straße. Dort wurde sie von dem 29-Jährigen angegangen. Der versuchte wohl an ihr Mobiltelefon zu gelangen. Die 17-Jährige flüchtete in eine vor Ort befindliche Straßenbahn. Der 29-Jährige folgte ihr und bedrängte ...

mehr