Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Täter flüchtet sich nach Fahrraddiebstahl in die Saar

Saarbrücken (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden Beamte der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt gegen 00:30 Uhr auf den Diebstahl eines E-Bikes aus einem Hinterhof in der Martin-Luther-Straße in Saarbrücken aufmerksam gemacht. Das E-Bike konnte durch die polizeilichen Einsatzkräfte kurz darauf am Saarufer in Höhe Am Staden im Gebüsch liegend festgestellt werden. Wenige Minuten später vernahmen die Polizeibeamten Hilferufe aus Richtung Saar und konnten sodann eine männliche Person in der Saar feststellen. Der Mann war nicht in der Lage, sich selbstständig aus dem Wasser zu begeben, sodass er mit Unterstützung der Berufsfeuerwehr Saarbrücken geborgen werden musste. Er wurde im Anschluss von Rettungskräften zur medizinischen Versorgung in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand handelt es sich bei dem 31-Jährigen um den Täter des Diebstahls, welcher sich, offensichtlich um seiner Entdeckung zu entgehen, in die Saar flüchtete.

