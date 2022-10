Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Versuchter Einbruch in Barber Shop

Zwischen Dienstag, den 25. Oktober 2022, gegen 19.00 Uhr und Mittwoch, den 26. Oktober 2022, um 07.37 Uhr versuchten bislang unbekannte Personen gewaltsam in einen Barber Shop an der Barßeler Straße einzudringen. Am Gebäude entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter Tel.: 04491-93160 entgegen.

Bösel - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Mittwoch, den 26. Oktober 2022, gegen 14.18 Uhr befuhr eine 57-Jährige aus Bösel mit ihrem PKW die Thüler Straße. Als sie nach rechts in die Südkamper Höhe abbiegen wollte, kollidierte sie mit einem entgegenkommenden 81-jährigen Fahrradfahrer aus Bösel. Der Radfahrer wurde leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell