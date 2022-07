Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Unter Alkoholeinfluss im Auto unterwegs

Warendorf (ots)

Ein 38-jähriger Autofahrer ist Polizisten am Samstag (16.07.2022, 03.12 Uhr) in Ahlen aufgefallen.

Der Mann aus Hamm war in seinem Auto auf der Dolberger Straße unterwegs. Polizisten in einem hinter ihm fahrenden Streifenwagen bemerkten, dass der Mann ungewöhnlich langsam fuhr, beinahe mit einem am Straßenrand geparkten Pkw zusammenstieß und über die Bepflanzung eines Kreisverkehres fuhr. Die Beamten forderten den 28-Jährigen per Signal auf anzuhalten, dem kam er zunächst nicht nach. Erst an der Straße Südberg stoppte der Fahrer sein Auto auf der Straße.

Da die Beamten starken Alkoholgeruch wahrnahmen, befragten sie ihn danach. Erst verneinte er Alkohol getrunken zu haben, gab dann aber doch zu nachmittags etwas konsumiert zu haben. Ein freiwilliger Atemalkoholtest war positiv.

Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet und die Weiterfahrt untersagt.

