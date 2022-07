POL-WAF: Ahlen. Ergänzung zur Pressemitteilung vom 18.07.2022, 11.21 Uhr, Gruppe attackiert Mann

Warendorf (ots) - Eine Gruppe von mehreren Personen hat am Sonntag (17.07.2022, 03.02 Uhr) einen 25-jährigen Mann in Ahlen zuerst angegriffen und dann verfolgt. Der Ahlener und die unbekannte Gruppe hatten zunächst einen verbalen Streit vor einem Lokal am Markt. Im Anschluss sei auf den Ahlener eingetreten worden - auch als dieser am Boden lag. Der junge Mann habe flüchten können, sei aber von der Gruppe verfolgt ...

mehr