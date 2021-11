Polizei Hagen

POL-HA: Vier Leichtverletzte nach Wendemanöver

Hagen-Haspe (ots)

Am Samstag (13.11.2021) wollte ein 39-Jähriger gegen 17 Uhr auf der Enneper Straße wenden und stieß dabei mit einem anderen Auto zusammen. Der 39-jährige Hagener hatte beabsichtigt von der Haltebucht einer Bushaltestelle über zwei Spuren fahrend zu drehen, um wieder in Richtung Kölner Straße zu fahren. Zur gleichen Zeit war ein 27-Jähriger mit seinem Tiguan in Fahrtrichtung Hagener Straße unterwegs. Der Mann aus Warendorf konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Bei dem Zusammenstoß verletzten sich die beiden Fahrzeugführer und zwei Mitfahrerinnen (42 und 9 Jahre alt) des 39-Jährigen leicht. Alle vier Personen kamen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. An den Autos entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro. Sie wurde jeweils abgeschleppt. (arn)

