Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: Unbekannter beraubt 92-Jährige - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45468 MH.-Altstadt I: Gestern Vormittag (28. Januar, gegen 10:40 Uhr) wurde einer 92-jährigen Mülheimerin an der Viktoriastraße von einem Unbekannten die Geldbörse geraubt.

Die Seniorin wollte in einer Bankfiliale auf der Viktoriastraße Geld abheben. Um sich mithilfe ihrer Bankkarte Zugang zur Bank zu verschaffen, zückte sie ihr Portemonnaie. In diesem Moment riss ihr ein unbekannter Mann das Portemonnaie aus der Hand und flüchtete in Richtung Wallstraße. Die Seniorin verblieb unverletzt und rief um Hilfe. Augenscheinlich waren jedoch keine weiteren Personen vor Ort.

Obwohl die betagte Frau deutlich mitgenommen von dem Raub war, trat sie wacker den Nachhauseweg an, um von dort aus den Notruf zu wählen. Den Unbekannten beschrieb sie als etwas 20 bis 25 Jahre alt und circa 1,70 Meter groß. Er trug eine dunkle Jacke mit Kapuze.

Sollte es doch Zeugen geben, die etwas beobachtet haben, werden diese gebeten, sich unter 0201/829-0 bei der Polizei zu melden./SyC

