Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekannter bricht in Restaurant ein und stiehlt iPads und Laptop - FOTOFAHNDUNG

Essen (ots)

45127 E.-Westviertel: Ein Unbekannter brach am Morgen des 23. Oktober 2022 in ein Restaurant ein und stahl mehrere iPads und einen Laptop. Zwischen 01:30 Uhr und 08:40 Uhr schob der Täter die Zugangstür zu einem Hotel an der Frohnhauser Straße auf und verschaffte sich anschließend Zugang zu einem dortigen Restaurant. Anschließend entwendete er aus dem Restaurant mehrere iPads sowie einen Laptop. Der mutmaßliche Täter konnte von Überwachungskameras gefilmt werden. Mit Fotos dieser Videoüberwachung sucht die Polizei nun nach dem unbekannten Verdächtigen. Die Bilder können unter folgendem Link abgerufen werden: https://polizei.nrw/fahndung/96938 Zeugen, die Hinweise zu dem abgebildeten Mann geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 beim zuständigen Kriminalkommissariat 32 zu melden. /bw

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell