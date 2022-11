Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Eberhardzell - Unfall im Begegnungsverkehr

Am Mittwoch erlitten bei einem Unfall bei Eberhardzell mehrere Personen leichte Verletzungen.

Ulm (ots)

Gegen 19.30 Uhr fuhr eine 69-Jährige in einem VW auf der K7569 von Eberhardzell in Richtung Bad Waldsee. Zur selben Zeit fuhr ein 55-Jähriger mit einem Mercedes in die entgegengesetzte Richtung. Die Frau kam in einer Rechtskurve auf die linke Fahrspur. Die Autos stießen zusammen. Die 69-Jährige sowie zwei Mitfahrerinnen im Alter von 74 und 81 Jahren erlitten dabei leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie in eine Klinik. Der Fahrer des Mercedes sowie sein 26-Jähriger Beifahrer erlitten ebenfalls leichte Verletzungen. Abschlepper bargen die beiden Autos. Die Verkehrspolizei Laupheim (07392/9630320) klärt nun den genauen Unfallhergang. Sie schätzt den Schaden am VW auf 10.000 Euro, am Mercedes auf 20.000 Euro.

Hinweis der Polizei:

Die genaue Ursache dieses Unfalls ermittelt die Polizei noch. Unfälle im Kurvenbereich haben jedoch oft mit überhöhten Geschwindigkeiten oder mit der Witterung beziehungsweise dem Straßenbelag zu tun. Meist hängen diese Unfälle damit zusammen, dass es Verkehrsteilnehmer eilig haben. Dabei liegt der Zeitgewinn durch schnelles Fahren auf den meisten Strecken höchstens im Bereich weniger Minuten. Dafür setzen Fahrerinnen und Fahrer dennoch oft Leben und Gesundheit von sich und anderen Menschen aufs Spiel. Die Polizei mahnt deshalb zur Ruhe, Vorsicht und Rücksicht. Damit alle sicher ankommen.

++++2322027 (JS)

Thomas Hagel, Tel.: 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell