POL-E: Essen: 26-jähriger Fußgänger nach Verkehrsunfall mit PKW schwer verletzt

Essen (ots) - 45117 E.-Stadtgebiet: Am Wochenende kam es in Essen zu zwei illegalen Kraftfahrzeugrennen. Infolgedessen wurden vier Pkw sichergestellt. Am Freitag (27. Januar) kurz vor Mitternacht fiel zivilen Beamten ein weißer Mercedes E63 AMG auf, der mit lautem Motorengeräusch und überhöhter Geschwindigkeit ...

