LPI-GTH: Fahrt im Drogenrausch unterbunden

Gräfinau-Angstedt (Ilm-Kreis) (ots) - Ein oder mehrere bislang unbekannt gebliebene Täter gelangten in der Zeit zwischen dem 07. September, 11.00 Uhr und gestern, 11.20 Uhr in ein Vereinsheim in der Straße "Wiesengrund". Um in das Innere des Gebäudes zu gelangen zerstörten der oder die Unbekannten eine Fensterscheibe. In der Folge wurde unter anderem Bargeld sowie Spirituosen im Wert von mehreren Hundert Euro ...

mehr