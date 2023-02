Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Ladendiebe in Innenstadt unterwegs- Verschiedenes Diebesgut aufgefunden

Herford (ots)

(sls) Am Montagmittag (12.2.) wurden Polizeibeamte der Citywache informiert, dass zuvor drei bislang unbekannte Personen augenscheinlich in der Höckerstraße einen Ladendiebstahl begangen haben und fußläufig in Richtung Berliner Straße unterwegs waren. Im Rahmen der sofortigen eingeleiteten Fahndung konnten die drei flüchtigen Personen anhand der guten Beschreibung im Bereich Auf der Freiheit durch die eingesetzten Beamten gegen 12.10 Uhr angetroffen werden. Es handelte sich dabei um eine 24-jährige Frau aus Lettland, sowie ein 28-Jähriger und 39-jähriger aus Herford. Bei der anschließenden Durchsuchung wurde Diebesgut aus verschiedenen Läden in den Taschen und Bekleidung aufgefunden. Der 28-Jährige hat verschiedene Taschen eines Lederwarengeschäftes, sowie Dekoartikel aus einem Mischwarengeschäft bei sich. Beim 39-Jährigen wurden neben Ledertaschen und Dekoartikel, auch eine geringe Menge an Betäubungsmittel aufgefunden. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurden die Tatverdächtigen vor Ort entlassen und das Diebesgut in die entsprechenden Einkaufsläden zurückgegeben. In wie weit der 24-Jährigen eine Mittäterschaft vorgeworfen werden kann, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell