Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Presseerstmeldung: Verkehrsunfall mit tödlich verletztem Motorradfahrer

Mayen (ots)

Eine 36-jährige Fahrerin befuhr mit ihrem Pkw die L 113 aus Richtung Glees kommend in Fahrtrichtung Mayen. In Höhe der Zufahrt BAB A61, Fahrtrichtung Köln, wollte die Pkw-Fahrerin nach links in Richtung BAB 61 abbiegen. Hierbei übersah sie den entgegenkommende 35-jährigen Fahrer des bevorrechtigten Motorrades. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen. Der Fahrer des Motorrades verstarb an der Unfallörtlichkeit.

