Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Monreal, L 98 (ots)

Am 11.10.2022, gegen 10:15 Uhr, kam es auf der L 98 zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 32-jährige Fahrzeugführerin aus der VG Vordereifel befuhr mit ihrem Pkw, KIA-Picanto die L 98, aus Monreal kommend, in Fahrtrichtung "Auf der Cond". Auf gerader Strecke kam der Fahrerin ein dunkler, Pkw-Kombi entgegen, der weit in ihren Fahrstreifen ragte. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden wich die Frau mit ihrem KIA nach rechts aus und kollidierte mit der dortigen Leitplanke. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer des dunklen Pkw-Kombi flüchtete von der Unfallstelle.

Zeugen die Hinweise zu diesem Unfallereignis geben können, möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell