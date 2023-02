Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Fahnenmast gibt bei Unfall um- Fußgängerin verletzt

Bünde (ots)

(sls) In Bünde kam es in der Innenstadt am frühen Dienstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 48-jährige Fußgängerin aus Kirchlengern verletzt wurde. Gegen 13.45 Uhr befand sich ein der Fahrer eines LKW Mercedes Antos auf der Eschstraße im Bereich der Kreuzung mit der Kaiser-Wilhelm-Straße. Der 38-Jährige aus Bad Salzuflen musste mit seinem LKW rangieren, um entsprechend geladene Ware in einem angrenzenden Geschäft abladen zu können. Beim Rückwärtsfahren übersah er dann einen Fahnenmast eines Bankinstituts und kollidierte mit diesem. Hierbei brach der Mast aus der Verankerung und stürzte um. Zum selben Zeitpunkt befand die Fußgängerin ebenfalls seitlich neben dem LKW und wurde von den umfallenden Masten glücklicher Weise nur an der Hand und am Fuß getroffen. Hierbei erlitt sie leichte Verletzungen, die rettungsdienstlich ärztlich versorgt wurden. Am LKW entstand lediglich leichter Sachschaden, während der beschädigte Fahnenmast neu aufgestellt werden muss. Der Schaden wird auf ca. 2.500 Euro geschätzt.

