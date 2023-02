Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Zusammenstoß zwischen Auto und Pedelec - 66-Jährige schwer verletzt

Bünde (ots)

(jd) Gestern (15.2.) fuhr ein 55-jähriger Bünder um 13.00 Uhr mit seinem Ford auf dem Dünner Kirchweg in Richtung Borriesstraße. An der Einmündung zur Borriesstraße hielt der Mann sein Fahrzeug an, um nach links in die Borriesstraße abzubiegen. Zeitgleich fuhr eine 66-jährige Frau aus Kirchlengern mit ihrem Pedelec stadtauswärts auf dem Fahrradschutzstreifen der Borriesstraße entgegen der durch eine Baustelle vorgegebenen Fahrtrichtung. Durch die Baustelle ist ein Fahrstreifen der Borriesstraße gesperrt und als Einbahnstraße nur der Fahrstreifen freigegeben, der stadteinwärts führt. Als der Bünder in die Borriesstraße einfahren wollte, kam es zum Zusammenstoß mit der von links kommenden Radfahrerin. Die Frau stürzte dabei auf die Fahrbahn und wurde schwer verletzt. Zeugen leisteten bis zum Eintreffen eins Rettungswagens Erste Hilfe. Zur weiteren Behandlung wurde die 66-Jährige in ein nahegelgenes Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden an Auto und Pedelec liegt im dreistelligen Bereich.

