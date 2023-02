Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl - Angeschlossener E-Scooter vom Verbrauchermarkt gestohlen

Herford (ots)

(um) Am Donnerstag (16.02.), gegen 17:45 Uhr, parkte ein 62-Jähriger seinen E-Scooter der Marke Soflow am Deichkamp auf einem Parkplatz eines Verbrauchermarktes. Der Besitzer des grünen Elektrorollers sicherte das Gefährt mittels mehrerer Schlösser an einem dortigen Metallpfeiler. Nachdem der Mann eine dreiviertel Stunde später vom Einkaufen zurückkehrte, stellte er den Verlust des E-Scooters fest. Bislang unbekannte Täter stahlen den E-Roller im Wert von etwa 720.- Euro vom Gelände des Verbrauchermarktes. Die Polizei sucht Zeugen zu diesem Vorfall. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

