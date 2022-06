Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Polizei Westerstede zieht eine positive Bilanz nach Frühtanzveranstaltung der Diskothek Tange am Pfingstsonntag++

Oldenburg (ots)

Nach einer coronabedingten zweijährigen Unterbrechung fand am gestrigen Pfingstsonntag ab 10.00 Uhr wieder eine Frühtanzveranstaltung auf dem Betriebsgelände der Diskothek Tange in der Gemeinde Apen statt. Die als reine Freiluftveranstaltung durchgeführte Veranstaltung verlief dabei ohne besondere herausragende Vorkommnisse. In der Spitze hielten sich bis zu 8.000 Besucher auf dem Veranstaltungsgelände auf. Ab dem einsetzenden Regen gegen 17:00 Uhr konnten deutliche Abwanderungstendenzen registriert werden. Um 22:00 Uhr wurde die Veranstaltung vom Ausrichter beendet. Im Verlaufe der Veranstaltung kam es u.a. zu vier Körperverletzungen, eine davon mit einer anschließenden Widerstandshandlung zum Nachteil von Polizeibeamten. Die insgesamt geringe Anzahl an Straftaten spiegelt die friedliche Atmosphäre während der Veranstaltung wider. Auch während des An- und Abfahrtsverkehrs kam es lediglich zu geringfügigen Verkehrsstörungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell