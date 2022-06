Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Polizei Oldenburg am Wochenende im Fußballeinsatz +++

Oldenburg (ots)

Die Polizei Oldenburg wird am Samstag, 4. Juni 2022, mit Einsatzkräften in Oldenburg präsent sein. Anlass ist das Relegationsrückspiel zwischen dem VfB Oldenburg und dem BFC Dynamo.

Am Samstag wird das Spiel um 14:00 Uhr im Marschwegstadion vor 12.000 Zuschauern ausgetragen. Neben einer Vielzahl von heimischen Fans werden 1.300 Gäste aus Berlin erwartet. Die Polizei strebt mit dem Einsatz einen sicheren Verlauf des Relegationsspiels an. Die Sicherheit aller Stadionbesucher steht an erster Stelle. Ein Aufeinandertreffen der Fans beider Mannschaften soll möglichst vermieden werden. Die Fans - soweit erkennbar - werden auf ihrem Weg zum und vom Stadion voneinander getrennt.

Alle Besucher des Spiels werden gebeten, die Regeln des Fairplay sowohl im als auch außerhalb des Stadions einzuhalten. Bei aller Begeisterung sollte der Sport im Mittelpunkt stehen. Wer sich nicht an die Spielregeln hält, muss mit einem konsequenten Einschreiten der Polizei rechnen.

Bei der An- und Abreise ist rund um das Stadion mit erheblichen Verkehrsstörungen zu rechnen. Oldenburger Fußballfans werden gebeten mit dem Fahrrad oder dem Bus anzureisen. Der gewohnte P+R Parkplatz am Marschweg wird für Besucher gesperrt. Die Parkplätze am Westfalendamm sind den auswärtigen Besuchern vorbehalten.

Alle Ortskundigen sollten den Bereich um das Marschwegstadion weiträumig umfahren. Allen Auswärtigen wird empfohlen, die Autobahn BAB A 28 an der Anschlussstelle Kreyenbrück zu verlassen und über den Niedersachsendamm in Richtung Westfalendamm zu fahren, wo sie ihr Fahrzeug parken können.

Den Besuchern des OLantis wird empfohlen, die Brücke vom Gerichtsviertel über die Mühlenhunte zu nutzen, um das OLantis zu erreichen.

Um sich einen besseren Überblick über die Verkehrslage sowie die An- und Abreise der Fans zu verschaffen, wird am Spieltag auch der Polizeihubschrauber im Einsatz sein. Das Social Media Team der Polizei informiert am Spieltag auf Twitter unter dem Hashtag #ol0406 über den Einsatz.

