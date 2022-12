POL-HH: 221205-4. Kommandoübergabe bei der Wasserschutzpolizei Hamburg - Einladung für Medienvertreter

Hamburg (ots) - Tatzeit: 04.12.2022, 00:19 Uhr Tatort: Hamburg-Neustadt, Große Bleichen Polizeibeamte haben in der Nacht zu Sonntag in der Innenstadt einen 39-Jährigen vorläufig festgenommen. Der Mann ist verdächtig, diverse Waren aus einem An- und Verkaufsgeschäft für Luxusartikel gestohlen zu haben. Nach dem ...

