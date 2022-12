Polizei Hamburg

POL-HH: 221205-2. Einbruchdiebstahl in ein Geschäft in Hamburg-Neustadt - eine Zuführung

Hamburg (ots)

Tatzeit: 04.12.2022, 00:19 Uhr

Tatort: Hamburg-Neustadt, Große Bleichen

Polizeibeamte haben in der Nacht zu Sonntag in der Innenstadt einen 39-Jährigen vorläufig festgenommen. Der Mann ist verdächtig, diverse Waren aus einem An- und Verkaufsgeschäft für Luxusartikel gestohlen zu haben.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen hat der Tatverdächtige sich vermutlich zunächst unbemerkt am Samstagabend bei Geschäftsschluss in einer Einkaufspassage in der Neustadt einschließen lassen. Von dort aus schlug er später eine Scheibe zum Lagerraum des Geschäfts ein und gelangte hinein.

Der Geschäftsinhaber erhielt einen Alarm auf seinem Handy und verständigte daraufhin umgehend die Polizei. Nachdem die Beamten den Tatort umstellt hatten, wurden sie auf einen Verdächtigen aufmerksam, der aus Richtung des Objekts gelaufen kam. Bei der Überprüfung des Chilenen fanden die Polizisten mehrere Einbruchswerkzeuge, die er in seiner Bekleidung und einem Rucksack mit sich führte. Da ein Abgleich von Bildern aus der Videoüberwachungsanlage des An- und Verkaufsgeschäfts mit dem Aussehen des 39-Jährigen den Tatverdacht gegen diesen erhärtete, nahmen die Polizisten ihn vorläufig fest.

Im weiteren Verlauf fanden die Beamten zwei Plastiksäcke mit mutmaßlichem Stehlgut - hochwertige Handtaschen und Accessoires -, die augenscheinlich neben einer weiteren Tasche mit Werkzeugen vor dem Laden zum Abtransport bereitgestellt worden waren. Sämtliche Gegenstände wurden sichergestellt.

Am Tatort stellten die Polizisten anschließend fest, dass der Täter zuvor offenbar auch versucht hatte, unter Nutzung von Hebelwerkzeug in das Geschäft einzudringen.

Beamte des Kriminaldauerdienstes (LKA 26) übernahmen die ersten Ermittlungen und führten den Festgenommenen, der sich offenbar illegal im Bundesgebiet aufhält, einem Haftrichter zu. Dieser erließ einen Haftbefehl gegen Mann.

Die weiteren Ermittlungen werden beim örtlich zuständigen Landeskriminalamt 112 (LKA 112) geführt und dauern an.

Ka.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell