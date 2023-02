Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: 27-Jähriger flüchtet nach Verkehrsunfall - Fahrer mutmaßlich unter Alkoholeinfluss

Bünde (ots)

(jd) Eine aufmerksame Zeugin bemerkte Sonntag (19.2.) gegen 7.30 Uhr zufällig einen VW, der auf der Lübbecker Straße aus Richtung Wasserbreite kommend fuhr. Der bis dahin unbekannte Fahrer überfuhr zunächst eine Verkehrsinsel und beschädigte dabei ein Verkehrsschild sowie eine Werbetafel, eher er anschließend seine Fahrt in Richtung Meyerhofstraße fortsetzte. Nur wenige Augenblicke später kam der VW zur Unfallstelle zurück und der Unbekannte sammelte sein Kennzeichen, das er augenscheinlich bei dem Unfall verloren hatte, ein. Dann fuhr der bis dahin Unbekannte wieder davon. Im Rahmen einer eingeleiteten Fahndung trafen die hinzugerufenen Beamten an der Straße Im Ellerbusch auf den beschrieben VW, der augenscheinlich frische Unfallspuren an der Front aufwies. Am Auto hielt sich der von der Zeugin und einem weiteren Zeugen, der den VW ebenfalls gesehen hatte, beschriebene Fahrer auf. Bei ihm handelt es sich um einen 27-jährigen Bünder. Der Mann zeigte Anzeichen von Alkoholkonsum und verhielt sich den Beamten gegenüber verbal aggressiv und versuchte, sich den polizeilichen Maßnahmen zu entziehen. Der 27-Jährige wurde zur Entnahme einer durch die Staatsanwaltschaft angeordneten Blutprobe der Herforder Wache zugeführt. Auch hier verhielt sich der 27-Jährige weiterhin aggressiv und leistete erheblichen Widerstand gegenüber den Beamten. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde er dem Gewahrsam zugeführt. Der bei dem Verkehrsunfall verursachte Sachschaden liegt bei rund 4000 Euro.

