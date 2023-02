Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Gefährliche Körperverletzung - Drei Männer gehen 50-Jährigen an

Vlotho (ots)

(jd) Eine Zeugin sah am Samstag (18.2.) zufällig gegen 17.45 Uhr wie drei Männer auf einen Radfahrer an der Mindener Straße auf Höhe einer Tankstelle einschlugen. Die Frau verständigte die Polizei und blieb bis zum Eintreffen der Polizei bei dem verletzten 50-jährigen Vlothoer, von dem die drei Unbekannten inzwischen abgelassen hatten. Die Beamten leiteten vor Ort umgehend eine Fahndung nach den von der Zeugin beschriebenen Männer ein und trafen zwei der Männer auf einer Brücke an. Die Männer, zwei 19-jährige Vlothoer, rannten Richtung Zollweg. Sie gaben an, dass es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem 50-Jährigen und dem bisher unbekannten dritten Mann gekommen sei, in Folge dieser Auseinandersetzung seien die Männer dann auch körperlich aneinander geraten. Die Ermittlungen zu dem bisher Unbekannten und den genauen Hintergründen der Tat dauern noch an. Die Kriminalpolizei bittet daher weitere Zeugen, die Angaben machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

