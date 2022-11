Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Mehrere Betrugsmaschen in Stralsund bleiben glücklicherweise erfolglos

Stralsund (ots)

Mit gleich drei unterschiedlichen Maschen versuchten Betrüger zwei Frauen und einen Mann um ihr Erspartes zu bringen. So nahm die Stralsunder Polizei am Donnerstag, dem 17.11.2022 drei Anzeigen wegen des Verdachtes des Betruges auf.

Gegen Mittag erhielt eine 77-jährige Stralsunderin einen Anruf, in dem ihr mitgeteilt wurde, dass sie ein angeblich offenes Abo laufen habe. Um dieses zu kündigen, sollte die Dame ihre IBAN herausgeben. Was die verunsicherte Seniorin auch tat. Glücklicherweise wurde bis zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch kein Geld vom Konto abgebucht. Trotzdem rät die Polizei, keine persönlichen Bankdaten am Telefon herauszugeben, auch nicht an angebliche Bankmitarbeiter.

In der Mittagszeit bekam eine 71-Jährige eine WhatsApp-Nachricht. Eine fremde Telefonnummer schrieb die Frau über den Messenger Dienst an, gab sich als Tochter aus und bat um eine Überweisung. Zuvor schrieb die vermeintliche Tochter, dass ihr Handy kaputt sei und sie deswegen nun eine neue Nummer habe. Den augenscheinlichen Betrug erkannte die 71-Jährige, wodurch kein finanzieller Schaden entstand.

Mit einem Gewinnspielversprechen sollte ein 76-Jähriger gelockt werden Geld zu zahlen. Der Mann erhielt ebenfalls einen Anruf. Eine Betrügerin eröffnete ihm, dass er bei einem Gewinnspiel teilgenommen und den dritten Platz belegt habe. Das Preisgeld belaufe sich auf 18. 000 Euro. Das nahm der Rentner freudig zur Kenntnis. Im nächsten Moment fragte die Anruferin jedoch, ob er 900 Euro Bargeld habe, da dies gebraucht werde, damit das Preisgeld ausgezahlt werden könne. Ganz nach der Divise, "wenn man etwas gewinnt, sollte dafür keine Gegenleistung erfolgen" erkannte der Mann die Betrugsmasche und informierte die Polizei.

