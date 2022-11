Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Dieseldiebstahl von einer Baustelle

Velgast (ots)

Bei den weiterhin hohen Preisen für Diesel bleibt der Kraftstoff ein beliebtes Stehlgut, so auch in dieser Woche wieder in Velgast.

Nach derzeitigen Erkenntnissen haben bislang unbekannte Täter in der Zeit zwischen Montag (14.11.2022) 16:45 Uhr und Dienstag (15.11.2022) 07:00 Uhr den Diesel aus einem Bagger der Marke Komatsu auf einer Baustelle im Lindenweg gestohlen. Durch die Tat entstand ein Schaden, der auf etwa 200 Euro geschätzt wird. Augenscheinlich wurden über 80 Liter Diesel aus dem Fahrzeug entwendet.

Da solche Taten vermehrt in der Nacht geschehen, rät die Polizei Arbeitsfahrzeuge wenn möglich an gut beleuchteten und einsehbaren Orten abzustellen. Man sollte die Fahrzeuge dicht an anderen sperrigen Gegenständen oder Fahrzeugen parken, um den Zugriff der Täter an den Tank zu erschweren. Die Baustellen sollten möglichst gegen den Zutritt Fremder gesichert werden.

Die Polizei bittet die Bevölkerung in diesem Fall um Mithilfe. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder möglichen Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Barth unter 038231/6720, der Internetwache www.polizei.mvnet.de oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

